Du financement pour 15 projets d’habitations abordables dans le Nord-Ouest de l'Ontario

Selon la députée fédérale de Thunder Bay–Supérieur-Nord, Patty Hajdu, les communautés qui recevront du financement ont pu déterminer le type de logements dont ils avaient besoin.

Quelques communautés priorisent les logements pour les aînés; des communautés comme Thunder Bay sont focalisées sur des habitations abordables pour les Canadiens à faible revenu ou vulnérables , affirme la députée.

Ce qui est bien avec cette approche, c’est que [les besoins] ne sont pas déterminés à partir du sommet par le gouvernement fédéral, mais plutôt par les municipalités. Patty Hajdu, députée fédérale de Thunder Bay–Supérieur-Nord

Mme Hajdu était accompagnée par le ministre ontarien des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark. Notre gouvernement est heureux d’aider à bâtir des foyers pour plus de 100 individus et familles, non seulement à Thunder Bay, mais aussi dans de grandes et petites communautés à travers le Nord-Ouest de l’Ontario , a confié celui-ci.

Le projet Supportive Housing Program, à Sioux Lookout, recevra à lui seul 3,4 millions de dollars pour la construction de 20 logements.

Les autres projets financés par les fonds annoncés mardi se trouvent à Kenora, Red Lake, Dryden, Oliver Paipoonge, Fort Frances et Nipigon.