Hausse de taxes à Rouyn-Noranda : des hébergements de courte durée menacent de fermer

Il y a tout juste un an, la propriétaire du chalet Serenity, Nathalie Simard, payait 2200 $ de taxes. En 2019, la Ville de Rouyn-Noranda lui a envoyé un compte de 6200 $ en jugeant que son établissement était désormais commercial.

Mon taux d'occupation en moyenne est d'environ 45 jours, soit 12 % , plaide-t-elle. À sa grande surprise, on lui a expliqué que son chalet était un immeuble commercial parce qu'elle le loue de temps à autre.

L'étonnement de Mme Simard vient du fait qu'elle ne s'est jamais cachée; elle s'affiche sur des sites web connus et paye son attestation de classification, selon les règles de Tourisme Québec.

Nathalie Simard loue son chalet, qui est sa résidence secondaire, quelques mois par année. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Elle loue son chalet, qui est sa résidence secondaire, depuis plusieurs années. Elle a donc été surprise que soudainement, sa propriété change de vocation sur le plan administratif.

Elle croit que Rouyn-Noranda a besoin de ce type d'hébergement.

Dans mon cas, j'ai déjà accueilli l'équipe de production d'un film et une chanteuse du FME a aussi été hébergée ici , cite-elle en exemple. L'an passé, Nathalie Simard a fait 8500 $ en location. Elle réfléchit maintenant si elle poursuit la location, puisque la hausse de taxes lui prend près de la moitié de ses revenus de location.

Si ça ne change pas, moi je vais fermer. Michel Bellehumeur, propriétaire du Gîte Le Passant

Plus près du centre urbain, les taxes du Gîte le Passant ont augmenté de 42 %, passant de 5280 à plus de 7500 $.

Avant, j'étais listé 60 % résidentiel et 40 % [commercial], mais cette année, [la Ville] a décidé de m'évaluer à 85 % commercial et 15 % résidentiel , laisse-t-il tomber.

Les propriétaires des Chalets du Lac Kanasuta jugent aussi qu'ils sont étouffés par les taxes, eux dont le taux d'inoccupation est de 87 %. On va honorer nos réservations, après quatre ans de discussions avec la Ville, mais si on ne parvient pas à s'entendre dans les prochaines semaines, on va fermer notre entreprise , lance Patrick Lacasse, qui est aussi le gendre de Diane Dallaire. Il souligne qu'il n'a jamais impliqué la mairesse Dallaire dans les négociations qu'il a eues avec la Ville.

M. Lacasse et sa femme, pour leurs deux chalets dont la valeur est d'environ 800 000 $, doivent débourser plus de 16 000 $ annuellement en taxes.

Il déplore la rigidité de l'administration municipale et dénonce son manque de volonté . Avec des conditions comme ça, on ne pourra pas survivre. Nous avons le même taux de taxation que les hôtels du centre-ville, mais on ne loue que la fin de semaine, on n'accueille pas les travailleurs la semaine, par exemple , détaille la copropriétaire, Rachel Roy.

Les Chalets Lac Kanasuta ont un taux d'inoccupation de 87 %. Photo : gracieuseté

« Il faut être équitable », répond la Ville

La mairesse suppléante de Rouyn-Noranda, Sylvie Turgeon, fait toutefois savoir que les élus ont opté pour cette politique par souci d'équité. Qu'un commerce loue une chambre à l'hôtel au centre-ville ou un chalet dans le bois, dans les deux cas, il s'agit d'un immeuble commercial et c'est le choix que nous avons fait à Rouyn-Noranda , défend Mme Turgeon.

Si des établissements vont fermer, c'est malheureux, mais on se doit d'être équitable. Les gens doivent avoir des plans d'affaires qui fonctionnent , ajoute-t-elle.

Des assouplissements fiscaux possibles

La Ville de Rouyn-Noranda est consciente que la Loi sur la fiscalité municipale permet certains allégements fiscaux pour les propriétaires d'immeubles commerciaux vacants.

Hôtel de ville de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Angie Landry

Dans un des articles de la Loi sur la fiscalité municipale, il est mention d'une possibilité de dégrèvement lorsque le commerce est inoccupé pour une période de l'année de plus de 20 %. Les propriétaires pourraient donc potentiellement payer leurs taxes commerciales lorsque l'immeuble est occupé et obtenir un taux de taxes différent lorsque l'immeuble est vacant.

C'est ce que la municipalité de St-Faustin-Lac-Carré, dans les Laurentides, a mis en place en 2010. Un peu plus de la moitié des propriétaires de chalets se prévalent de leur droit de dégrèvement, soit une cinquantaine sur 96 , indique le directeur général de la municipalité, Gilles Bélanger.

Il ignore si le dégrèvement permet à certaines entreprises de location de survivre, mais cette possibilité vient soulager ce type de propriétaires, croit-il.

L'Association touristique déplore la situation. La directrice générale adjointe de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Stéphanie Lamarche, affirme toutefois qu'il est du ressort de la Ville de gérer l'impôt foncier.

Chaque fois qu'une entreprise de l'industrie touristique ferme ses portes, c'est dommage. Stéphanie Lamarche, DG adjointe de TAT

Les lois fiscales pourraient changer