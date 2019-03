Le Manitoba se dote d'une nouvelle politique culturelle pour mieux promouvoir les arts

À la suite d'un examen de la politique culturelle du Manitoba qui a débuté en 2017, le gouvernement a publié un nouveau plan d'action qui guidera le processus décisionnel de l'industrie culturelle. La ministre du Sport, de la Culture et du Patrimoine, Cathy Cox, promet que le nouveau plan d'action de sera accompagné de financement du gouvernement, mais donne peu de détails sur la manière dont le financement sera distribué.

Le gouvernement veut appuyer le développement économique, la promotion de la valeur du secteur des arts et la diversification des programmes artistiques de la province.

Les consultations comprenaient des tables rondes organisées dans toute la province avec plus de 200 intervenants culturels. Certaines de ces réunions se sont déroulées en français. Les discussions ont porté sur le développement continu et la pérennité des industries des arts, du patrimoine, des archives et de la culture.

En conférence de presse au Musée du Manitoba mardi matin, la ministre Cathy Cox a déclaré avoir « hâte de travailler avec des organisations culturelles et de poursuivre le travail de création d'un secteur dynamique et florissant ».

Elle promet d'augmenter et de simplifier le financement des institutions.

« Alors que l'industrie de la culture et de la création continue de croître et d'évoluer, nous progressons dans la modernisation et la simplification des programmes de financement », a soutenu la ministre.

La province estime que les Manitobains ont clairement fait savoir que la culture était importante pour eux et qu'ils souhaitaient une infrastructure culturelle abordable, de grande qualité et accessible dans toute la province.

« C'est un plan d'action qui nous guidera dans la prise de décision au cours des cinq à dix prochaines années », a ajouté Cathy Cox.

La province a promis d'examiner la manière dont elle distribue les subventions pour simplifier le processus de demande et créer un site Internet afin de mieux partager les possibilités de financement.

Le gouvernement tentera également de convaincre le secteur privé de faire des dons aux musées en développant un programme de fiducie pour le patrimoine.

Le nouveau plan d’action culturelle du Manitoba définit les actions à prendre dans cinq domaines prioritaires :

favoriser le développement économique;

comprendre et promouvoir la valeur de la culture et de la créativité;

assurer la diversité, l'inclusion et l'accessibilité;

soutenir la culture dans les communautés et la vie quotidienne;

moderniser les programmes de financement de la culture.

« C’est une excellente nouvelle. Le nouveau plan englobe le secteur des arts et de la culture et s’intègre à l’ensemble du gouvernement », s'est réjouie la présidente du Conseil des arts du Manitoba, Roberta Christianson.