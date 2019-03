Deux nominations pour ICI Radio-Canada Ontario aux prix de journalisme RTDNA

L'équipe d'ICI Ontario est en nomination dans deux catégories aux prix de l'Association des nouvelles radio, télévision et numériques (RTDNA), qui soulignent l'excellence journalistique au Canada.

Le documentaire L'entre-deux — finaliste, Meilleur reportage d'impact (Catégorie multiplateforme)

L'entre-deux suit le parcours solitaire de trois demandeurs d'asile francophones à Toronto et les efforts qu'ils déploient pour briser leur isolement.

Le film a été réalisé par Frédéric Lacelle et Natasha MacDonald-Dupuis. Le dossier web multimédia a été produit par Natasha MacDonald-Dupuis et illustré par Camile Gauthier.

Consultez le dossier complet ici.

Alain Montcalm-Pente dans le documentaire « L'entre-deux » Photo : Radio-Canada / Frédéric Lacelle

Le documentaire Les planteurs — finaliste, prix Dave Rogers (Catégorie télévision, Long format)

Les planteurs suit l'histoire d'une Franco-Ontarienne de 22 ans qui gère seule un camp de 40 jeunes planteurs d'arbres près de Hearst, dans le Nord de l'Ontario. Le documentaire a fait partie de la sélection officielle du Festival international du court métrage REGARD au Saguenay, du Festival international du film Cinéfest de Sudbury, du Festival international du film de Windsor et du Carrousel international du film de Rimouski.

Le film a été réalisé par Natasha MacDonald-Dupuis et Frédéric Lacelle.

Il est disponible sur la plateforme Tou.tv (Nouvelle fenêtre) .

La photo devant l’autobus est toujours un souvenir chéri par les planteurs. Photo : Radio-Canada / Frédéric Lacelle

Les prix RTDNA récompensent annuellement les meilleurs reportages, ainsi que l'excellence dans les programmes et stations de radio, de télévision et de plateformes numériques au Canada et aux États-Unis.