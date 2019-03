Les touristes sont plus à risque de mourir d'une noyade

Même si votre hôtel donne sur une plage, cela ne veut pas dire qu'elle est sécuritaire. Le taux de mortalité par noyade chez les touristes est plus élevé, selon le doyen de la Faculté des sciences de l'Université de Windsor, Chris Houser.

Parce qu’ils sont en vacances, les gens ne pensent pas aux règles de sécurité , dit-il.

Le doyen de la Faculté des sciences de l'Université de Windsor, Chris Houser Photo : Radio-Canada / Tom Addison

Ce phénomène est appelé, dit-il, un cerveau de touriste : on pense que l’on n’aurait pas accès à la plage si elle était dangereuse. On voit d’autres personnes se baigner, alors on ne se méfie pas des dangers potentiels.

Ce qui est primordial, c’est de trouver un sauveteur, soutient le scientifique. Une plage où se trouve un sauveteur est toujours la plus sécuritaire , explique-t-il.

M. Holder ajoute que le « cerveau de touriste » fait croire aux vacanciers que toutes les plages comportent le même niveau de danger, même si cela n’est pas le cas. Ces dangers ne sont pas constants, ils peuvent changer à tout moment , dit-il.

Même si nous sommes excités lorsque nous allons en vacances, le doyen rappelle aux voyageurs qu’ils ne peuvent pas baisser leur garde, ils doivent rester vigilants.