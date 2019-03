Un Lavallois qui aurait commis des crimes sexuels à Repentigny est arrêté

Il devrait comparaitre plus tard dans la journée au palais de justice de Joliette, où six accusations d'action indécente et une d'agression sexuelle devraient être portées contre lui.

Depuis décembre dernier, il aurait immobilisé son véhicule à proximité des abris d’autobus du boulevard Iberville, à Repentigny, afin d’y poser des gestes de nature sexuelle, a indiqué la Sûreté du Québec (SQ), qui a collaboré avec le Service de police de Repentigny.

La police avait publié un portrait-robot du suspect et demandé l’aide du public, en février dernier, pour le retracer.

Agrandir l’image Portrait-robot de l'homme qui aurait commis des agressions sexuelles Photo : Sûreté du Québec

Les agressions se seraient produites dans le secteur du boulevard d'Iberville.

Le suspect aurait approché des femmes et surtout des adolescentes qui attendaient seules dans des abribus, principalement le matin.

« Il leur faisait des offres sexuelles et s’adonnait à des actions indécentes devant elles », a précisé Éloïse Cossette, porte-parole de la SQ.

« Ce sont les témoignages des victimes et la description [qu’elles ont faite] de l’individu – qui a permis de réaliser un portrait-robot – qui ont permis de procéder à l’arrestation de l’homme », a-t-elle ajouté.