La maison d'édition de Patrick Brown défend les propos contenus dans son livre

Selon la maison d'édition Optimum Publishing International, les opinions exprimées dans le livre Takedown: The Attempted Political Assassination of Patrick Brown sont des commentaires honnêtes, faits sans malice et qui portent sur des questions d'intérêt public .

Le ministre des Finances de l'Ontario, Vic Fedeli, accuse Patrick Brown d'avoir tenu des propos diffamatoires à son égard dans ce livre.



Vic Fedeli allègue qu'il contient de faux commentaires sur une inconduite sexuelle présumée et d'autres déclarations dites problématiques.

Selon la maison d'édition Optimum Publishing International et son directeur Dean Baxendale, le livre indique clairement que les allégations d'inconduite sexuelle contre Vic Fedeli n'ont pas été vérifiées devant un tribunal ou par l'entremise d'une enquête sur l'environnement de travail .

La maison d'édition et son directeur affirment également que Patrick Brown a pris des mesures raisonnables pour vérifier le contenu de l'ouvrage, notamment en obtenant des documents pertinents et en parlant à de multiples sources .

M. Fedeli a intenté une poursuite contre M. Brown et Optimum Publishing International pour diffamation en lien avec les allégations faites dans le livre, qu'il décrit comme étant une attaque vicieuse et irascible sur sa personne .

Plus tôt en janvier, M. Fedeli a déposé une mise en demeure contre M. Brown, sommant son ex-chef de rétracter les propos tenus dans son mémoire.

Vic Fedeli réclame au moins 8 millions de dollars en dommages.