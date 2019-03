Québec alloue 3,5 millions pour l’achat de maisons-classes à Montréal et Laval

Québec accorde 3,5 millions de dollars à deux commissions scolaires du Grand Montréal, soit Marguerite-Bourgeoys et celle de Laval, pour l'achat de petites maisons usinées qui serviront de classes. Ces acquisitions permettront aux écoles manquant d'espace d'accueillir tous les élèves de leur secteur en attendant la construction de nouveaux bâtiments.

« Les maisons-classes sont une solution innovante pour répondre, à court terme, au manque d’espace que connaissent certaines commissions scolaires et pour permettre à nos écoles d’accueillir tous les élèves de leur secteur », a estimé ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, mardi à l’école de l’Avenir, à Laval.

« D’ici la construction de nouvelles écoles et l’agrandissement d’écoles existantes dans ces secteurs, ces espaces alternatifs de qualité viennent répondre à un besoin immédiat », a ajouté le ministre.

La Commission scolaire de Laval recevra un montant de 1,8 million de dollars pour acheter et aménager 10 petites maisons. Quatre seront liées à l’école secondaire Saint-Martin et les six autres seront destinées au secteur Chomedey. Ils seront utilisés pendant la construction de deux écoles primaires.

La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys pourra quant à elle compter sur une somme d’un peu plus de 1,7 million de dollars pour l’installation de six maisons-classes de deux étages liées à l’école secondaire Mont-Royal.

Les maisons pourront plus tard être réinstallées ailleurs selon les besoins puisqu'elles ont été conçues pour pouvoir être déplacées.

Un projet-pilote a été réalisé dans les derniers mois à l’école primaire de l’Avenir, dans le quartier de Chomedey. Une somme de 600 000 dollars avait alors été allouée à la Commission scolaire de Laval.

Bien des écoles ont opté pour des classes modulaires, dans les dernières années, mais comme la demande est forte, la Commission scolaire de Laval ne souhaitait pas en commander en raison du risque de retard pour la livraison. Le concept de maison-classe s'est alors imposé.

Elle a donc fait appel aux Industries Bonneville, qui ont modifié un modèle de chalet pour le transformer en classe. Les locaux, dont les plafonds et les poutres sont en bois, sont éclairés par de grandes fenêtres.

Les maisons-classes utilisées dans le de ce projet-pilote ont « été appréciées au plus haut point des enseignants et des élèves qui ont eu la chance d’y passer du temps », a assuré Jean-François Roberge.