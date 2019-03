Plusieurs systèmes ont failli à la protection de Tina Fontaine

Tina Fontaine n'a pas reçu le soutien nécessaire pour surmonter la mort de son père et les services publics ne l'ont pas protégée contre l'exploitation sexuelle. Ce sont les conclusions du rapport indépendant intitule A place where it feels like home : the story of Tina Fontaine publié mardi par la protectrice des enfants du Manitoba sur la réserve de Sagkeeng, à environ 120 km au nord-est de Winnipeg.