Aide financière de 600 000 $ pour Technopole maritime du Québec

L’aide financière annoncée sera répartie à raison de 200 000 $ par année pour trois ans. Ce montant permettra de soutenir l’organisme dans son fonctionnement.

La directrice générale de Technopole maritime du Québec, Noémie Giguère, explique que Développement économique Canada soutient l’organisme depuis l'an 2000.

Technopole maritime du Québec reçoit une aide financière de 600 000$ de Développement économique Canada. Photo : Radio-Canada

Elle affirme qu’il s’agit ainsi d’un partenaire important pour le secteur maritime et depuis les débuts de Technopole maritime Québec.

C'est vraiment une excellente annonce. Pour nous, on a déjà débuté le projet - on l'appelle le projet, mais c'est le projet Technopole pour 2018 - c'est amorcé depuis juin - et on est vraiment très très heureux d'avoir le soutien de Développement et d'avoir une annonce officielle pour ce financement-là, parce que c'est un partenaire qui est vraiment majeur pour nous et on l'apprécie grandement , explique Mme Guigère.

Soutien dans l’industrie maritime

La mission du Technopole est notamment d'accroître les interactions entre les industriels et les chercheurs et d'assurer leur rayonnement à l'international.

Pour le ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, Pablo Rodriguez, l'aide financière accordée soutient l'industrie maritime, une industrie dans laquelle Technopole maritime du Québec tient une place de choix.

Le rôle de leader que Technopole maritime du Québec joue, on le reconnaît Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme