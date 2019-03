La Maison Jean Lapointe désormais dirigée par la fille de son fondateur

La nomination de Mme Lapointe a été annoncée mardi par le président du conseil d'administration de la Maison Jean Lapointe, Luc Chabot.

Mme Lapointe a d'abord été intervenante auprès des joueurs pathologiques à partir de 2001.

Elle a ensuite participé au développement de programmes de prévention qui ont connu une croissance importante et elle est devenue en 2016 directrice générale du Centre québécois de lutte aux dépendances de l'institution.

En octobre dernier, elle est devenue membre du conseil d'administration du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances.

Je m'engage à poursuivre le travail de mes prédécesseurs et à faire de la Maison Jean Lapointe un havre de paix et d'harmonie pour nos employés et pour tous ceux qui ont recours à nos services, en collaboration intime avec la Fondation Jean Lapointe, dont le rôle est déjà bien connu au Québec. Anne Elizabeth Lapointe, dans un communiqué

Par voie de communiqué, l'ancien sénateur Jean Lapointe, qui est aujourd'hui âgé de 83 ans, a fait savoir que la nomination de sa fille à titre de directrice générale le remplissait de joie et de fierté.

J'ai toujours rêvé qu'un jour, quelqu'un de la famille viendrait reprendre ce flambeau allumé par ma propre dépendance à l'alcool. Je me sens déjà plus en paix avec la vie, sachant que la Maison Jean Lapointe est entre bonnes mains et qu'Anne Elizabeth sera encore là lorsque je n'y serai plus. Jean Lapointe, auteur-compositeur-interprète, acteur et ex-sénateur

La Maison Jean Lapointe, qui est basée dans le Vieux-Montréal, est un organisme à but non lucratif dont la mission est de se consacrer à la réadaptation des personnes alcooliques, toxicomanes et joueurs pathologiques.