Hiver enneigé, printemps inondé? Pas forcément

L'importante quantité de neige qui est tombée sur la grande région de Québec depuis le début de l'hiver n'entraînera pas nécessairement plus d'inondations lors de la fonte printanière.

Le directeur des opérations chez Hydro-Météo, Pierre Corbin, mentionne que d’autres facteurs que la quantité de neige peuvent influencer l’intensité des crues, telles que les précipitations de pluie et la température.

« C’est vraiment ça qui va faire qu’on aura des problèmes, d’une part, avec les glaces, et, d’autre part, sans les glaces, après les débâcles pour certains cours d’eau », explique M. Corbin en entrevue à Radio-Canada.

Le directeur des opérations ajoute qu’il est difficile de prévoir si la fonte des neiges sera accompagnée de pluie ou d’épisodes de redoux prolongés. Si c’est le cas, la quantité élevée de neige au sol pourrait effectivement provoquer des inondations.

« Plus il y a de la neige au sol, plus la crue va être significative, longue, dépendamment de la vitesse de fonte », indique-t-il.

S’il y avait des précipitations […] pendant la période de fonte, ou si la fonte était tout simplement plus rapide avec des températures de 15, 20 degrés Celsius, aucune région ne pourrait échapper aux problématiques. Pierre Corbin, directeur des opérations chez Hydro-Météo

Pas de problème, à court terme

Un tel scénario ne semble pas se dessiner dans la Capitale-Nationale et la Chaudière-Appalaches, du moins à court terme.

Les températures douces annoncées pour les journées de jeudi, vendredi et samedi vont faire fondre une partie de la neige, mais ne devraient pas provoquer d’inondations, croit Pierre Corbin.

« Il y a peut-être quelques rivières près de la frontière américaine, du côté de la Beauce, qu’il faudra surveiller, les plus petits cours d’eau entre autres, mais on ne pense pas que ça va amorcer définitivement la crue printanière. »

Le directeur des opérations chez Hydro-Météo mentionne qu’il faut néanmoins surveiller la situation de près, certains cours d’eau pouvant être « plus réactifs que d’autres ».

Il ajoute qu’on aura une meilleure idée de l’ampleur des crues printanières d’ici la fin du mois de mars et le début du mois d’avril.

« C’est à ce moment-là qu’on va voir si le dégel est plus agressif, mais pour l’instant, à court terme, on ne voit rien d’extraordinaire au niveau du dégel rapide et des précipitations », conclut Pierre Corbin.