La MRC d'Abitibi dévoile ses équipements de sauvetage en milieu isolé

Des véhicules tout-terrain, des motoneiges, des remorques et tous les équipements nécessaires au sauvetage en zone isolée s'ajoutent à la flotte d'intervention de la MRC d'Abitibi, dévoilée mardi à Amos.

Chaque ensemble d'équipements a été multiplié par quatre et ils ont ensuite été répartis sur le territoire à Amos, Barraute, La Corne et Preissac. Ces quatre lieux devraient permettre, selon le maire et préfet de la MRC, Sébastien D'Astous, d'intervenir rapidement partout sur le territoire.

L'équipe du sauvetage d'urgence en milieu isolé de la MRC Abitibi. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Les services de sécurité incendie pourront utiliser ce matériel pour transporter ou secourir des personnes en difficulté.

On parle d'investissements de 210 000 $, il y a une portion qui vient des surplus de nos sablières gravières. On trouvait que ça faisait du sens d'aller puiser l'argent de nos ressources naturelles pour aller sécuriser nos territoires. Le ministère de la Sécurité publique nous a aussi donné un montant de 110 000 $ , a affirmé Sébastien D'Astous.

Cette bonification s'inscrit dans le Protocole d'intervention en milieu isolé qui avait été adopté en juin 2018.