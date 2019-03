Le Canada maintient le ciel ouvert aux Boeing 737 MAX

Le Canada a donc décidé de ne pas suivre la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Norvège, l'Australie, la Malaisie, Singapour, Oman, la Chine, l'Indonésie et la Corée du Sud, qui ont tous décidé de clouer ces appareils au sol, après qu'un 737 MAX de la compagnie Ethiopian Airlines s'est écrasé dimanche, faisant 157 morts, dont 18 Canadiens.

« Le principe qui s’applique ici, c’est de comprendre ce qui se passé, et d’évaluer froidement la situation qui existe en ce moment. En ce moment, il nous manque de l’information », a indiqué le ministre Garneau lors d'un court point de presse. Les boîtes noires ont été retrouvées, mais n'ont pas été analysées, a-t-il fait valoir.

« En ce moment, nous n'avons aucune information nous menant à des hypothèses. Il y a plusieurs causes possibles à cet accident tragique », a aussi dit le ministre. « Le Canada ne sait pas ce qui a causé cet accident, et ces pays [ qui ont fermé leur espace aérien] ne le savent pas non plus. »

C'est important de ne pas sauter aux conclusions, de ne pas se laisser influencer par les émotions, mais de regarder clairement tous les faits, de recueillir toute l’information, de faire toutes les consultations nécessaires. Marc Garneau, ministre des Transports

Le ministre fédéral des Transports assure avoir toutefois indiqué à son équipe d'experts de se préparer à toute éventualité, par mesure de précaution. « J’ai demandé à mon équipe d’évaluer toutes les options qui existent, et ça inclut possiblement clouer temporairement les avions MAX-8 pour qu’on soit prêt si on décide de le faire », a-t-il dit.

« Nous sommes en train de parler avec FAA [Federal Aviation Administration] et puis le NTSB [National Transportation Safety Board], et nous allons continuer de le faire », a-t-il ajouté, en référence aux agences fédérales américaines responsables de réglementer le transport aérien et d'enquêter sur les accidents. « Et puis nous prendrons la bonne décision en temps et lieu. »

Le ministre dit aussi être en contact avec des syndicats de pilotes de ligne et les compagnies aériennes canadiennes. Air Canada, WestJet et Sunwing ont tous des Boeing 737 Max 8 dans leur flotte, et aucune d'elle n'a décidé de les clouer au sol.

Si on a des explications ou de l’information qui nous indiquent qu’il y a un problème sérieux et qui pourrait être applicable tous les avions de la flotte, certainement, nous allons agir immédiatement. Marc Garneau, ministre des Transports

Lorsqu'on lui a souligné que la France et l'Allemagne venaient de prendre une décision contraire à la sienne, le ministre s'est montré imperturbable. « Je ne peux pas vraiment commenter sur leur décision. C’est eux qui prennent ces décisions. Le Canada prendra sa décision », a-t-il laissé tomber.

Comme il l'a soutenu lundi, Marc Garneau a réitéré qu'il n'hésiterait pas à l'heure actuelle à monter dans un Boeing 737 MAX 8. « Oui, je l’ai dit hier et je le dis encore aujourd’hui. Et jusqu’à tant qu’on prenne des décisions, c’est certainement ma position. »