Un refuge de sans-abri débordé par une hausse des cas de surdoses à Calgary

Les interventions pour éviter les surdoses ont quadruplé depuis l'an dernier dans le plus grand refuge pour sans-abri au Canada, où on parle d'une recrudescence de 300 %.

La directrice Sandra Clarkson reconnaît que son équipe peine à faire face à cette hausse dramatique des cas de surdoses.

Pour la période couvrant de janvier à la fin mars, les interventions de prévention de crises pouvant mener au décès de l’usager ont bondi de 14 en 2018 à 41 cette année.

Sandra Clarkson évoque la nécessité de surveiller les salles de bain du centre toutes les 10 minutes et dénonce le manque de personnel pour compenser ce roulement.

Nous commençons à payer le prix pour être en situation d’alerte constante. Sandra Clarkson, directrice du centre Drop-in

Selon elle, il faudrait une infirmière de garde 24 heures sur 24, ce que le financement actuel ne permet pas.

Le refuge accueille des personnes vulnérables souvent aux prises avec des problèmes de dépendances. Il leur offre des services de soins, des conseils et les aide à se nourrir et se loger.

Un refuge en quête d'aide

Cette hausse rapide et récente des surdoses pouvant être liées aux opioïdes commence à affecter le personnel et les résidents, dit-elle.

Le centre Drop-in de Calgary compte 266 employés.

Le personnel a été formé pour administrer des doses de naloxone en cas d’urgence, ce qui peut inverser temporairement les effets d'une surdose et sauver des vies, mais son équipe n’a pas d'expertise médicale, prévient la directrice.

Nous traversons une période de stress intense et de surmenage. Sandra Clarkson, directrice du centre Drop-in

L’organisme cherche des solutions pour sortir de cette crise le plus rapidement possible en tirant la sonnette d’alarme auprès du gouvernement provincial, des agences communautaires et des Services de santé Alberta.