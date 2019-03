Le 31e Salon du livre de Trois-Rivières dévoile sa programmation

Une centaine d'activités sur scène seront présentées dans le cadre du 31e Salon du livre de Trois-Rivières, qui se tiendra du 28 au 31 mars au Centre d'événements et de congrès interactifs (CECI) de l'Hôtel Delta Marriott de Trois-Rivières.

Plusieurs auteurs de renom sont attendus au Salon de cette année. Parmi eux, les invités d’honneur Normand Baillergeon, Olivier Bernard, Louise Portal, Laurent Turcot, Joséphine Bacon, Jean Soulard et Mathilde Cinq-Mars.

Plus de 4000 enfants des CPE et des écoles de la région sont attendus les 27 et 28 mars pour les journées scolaires du Salon du livre de Trois-Rivières.

L’ouverture officielle du Salon du livre se tiendra le jeudi 28 mars, notamment en présence de Normand Baillargeon président d’honneur de la 31e édition sous le thème Soif de savoir.

Les poètes Nora Atallla, Laurence Bertrand, Jean-François Poupart et Hector Ruiz participeront à un apéro-poésie le vendredi 29 mars. La journée du 29 mars sera clôturée par une soirée de lectures et de performances autour des littératures autochtones avec Joséphine Bacon, Louis-Karl Picard-Sioui, Sylvain Rivard et Jean Sioui.

Le samedi 30 mars, plusieurs auteurs participeront à des entrevues, notamment India Desjardins, Jean Soulard, Marjolaine Beauchamp, Christiane Vadnais, Martin Laroque, Mathilde Cinq-Mars, Rose-Aimée T. Morin, Olivier Bernard, Louise Portal et Jean-Paul Daoust. Les mordus de lecture sont aussi conviés à un pub quiz littéraire.

C’est dimanche 31 mars que se tiendra la traditionnelle Dictée du Salon du livre, à 10 h. Un brunch littéraire aura aussi lieu pour une toute première fois.

Les auteurs sortent des murs du Salon

Le 27 mars, la Tournée des auteurs dans les écoles rendra visite à plus de 1000 élèves des Commissions scolaires du Chemin-du-Roy et de l’Énergie.

Les élèves de l’option théâtre de l’école secondaire Chavigny échangeront avec l’auteur et comédien Raymond Cloutier le 28 mars.

Les auteurs Jean-Marie Lapointe et Patrick Sénécal se rendront le 29 mars rencontrer les détenus à l’établissement de détention de Trois-Rivières. Deux dîners-causeries se tiendront également ce jour-là, l’un avec Joséphine Bacon à l’UQTR et l’autre avec Normand Baillargeon à la Maison de la Solidarité.

Pénélope McQuade et Alain Labonté parleront de leur ouvrage Moi aussi j’aime les femmes avec des élèves de l’Institut secondaire Keranna le 29 mars.

Les auteures Louise Portal et Sœur Angèle se rendront quant à elles dans des résidences pour aînés de Trois-Rivières.

Le spectacle Bienvenue à Kitchike, un spectacle littéraire choral adapté du recueil éponyme de Louis-Karl Picard-Sioui, sera présenté le 30 mars à 20 h à l’église Saint-James de Trois-Rivières, en collaboration avec Les sages fous.