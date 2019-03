L'hôpital pour enfants d'Halifax est un chef de file dans le sevrage des nouveau-nés

Selon les méthodes traditionnelles, ils sont habituellement traités aux soins intensifs néonataux, avec l’aide de médicaments. Ces nourrissons peuvent rester des semaines à l’hôpital.

Des changements, qui ont commencé graduellement en 2016, ont fait de l’hôpital IWK un des chefs de file au Canada pour le sevrage des enfants en très bas âge, affirme le docteur Michael Narvey, président du comité d’étude du fœtus et du nouveau-né de la Société canadienne de pédiatrie. On devrait tous tirer des leçons de ce qui se fait à IWK , indique-t-il.

Chambre individuelle

En Nouvelle-Écosse, la plupart des bébés en sevrage ont été exposés à des opioïdes, plus particulière à la méthadone, un opioïde synthétique légal, utilisé généralement pour traiter des dépendances aux narcotiques. Les symptômes du sevrage forcé peuvent varier, de l’irritabilité à des crises d’épilepsie, si graves dans certains cas qu’elles peuvent causer des dommages au cerveau et même la mort.

Avec sa nouvelle approche, IWK place les bébés près de leur mère, dans une chambre individuelle, où la lumière est tamisée et où le bruit est réduit au minimum. Tous les bruits et la lumière sont de nouveaux stimulus. C’est accablant pour un nouveau-né. Ajoutez à ça un sevrage et tout devient encore plus intense , explique une infirmière spécialisée en soins néonataux, Cynthia Mann. Le contact avec leur mère, cette familiarité, les apaise. Ça réduit la douleur et le stress.

Près de 80 % des nouveau-nés ayant subi un sevrage au Centre de santé IWK l’an dernier n’ont pas eu besoin de médicaments. Aussi récemment qu’en 2015, tous ces bébés en auraient reçu, affirme Cynthia Mann. Les recherches montrent que le contact direct avec les parents, dans un environnement calme et contrôlé, a un impact majeur sur le rétablissement du bébé, indique le docteur Narvey.

Des infirmières du centre IWK, d'Halifax, voient au bien-être des nouveau-nés en sevrage. Photo : Radio-Canada / CBC/David Burke

Les médicaments utilisés couramment pour le sevrage des nouveau-nés incluent la morphine et le phénobarbital. Michael Narvey souligne qu’ils peuvent avoir un effet sur la respiration et sur la vivacité d’esprit des bébés. On doit tenir compte de ces effets secondaires quand on traite des nourrissons , souligne-t-il.

Généralement, ces enfants doivent passer jusqu’à trois semaines à l’hôpital. En comparaison, un nouveau-né sevré sans médicament peut souvent sortir de l’établissement après sept jours.

En 2015, 57 femmes prenant de la méthadone ont donné naissance à un bébé en Nouvelle-Écosse. Ce nombre a monté à 58 l’année suivante et à 66 en 2017, selon les données d’un programme conjoint du ministère de la Santé et du Centre de santé IWK. Les statistiques pour 2018 n’ont pas encore été compilées.

Avec les informations de David Burke, de CBC