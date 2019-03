Une exposition d’oeuvres de Maud Lewis en Chine est reportée

Un musée d'art en Chine qui devait accueillir une exposition d'oeuvres de l'artiste néo-écossaise Maud Lewis l'a reportée pour des raisons non précisées.

Le vernissage de l’exposition qui comprend aussi des oeuvres d’autres artistes féminines néo-écossaises contemporaines devait avoir lieu durant une mission culturelle de la Nouvelle-Écosse en Chine ce printemps.

Mais le ministre des Communautés, de la Culture et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse, Leo Glavine, annonce que le Musée d’art du Guangdong a informé son gouvernement du report de l’exposition.

Dans un communiqué, le ministre Glavine dit être déçu que les oeuvres d’art ne soient pas présentées en Chine ce printemps. Son gouvernement croit toujours que la Chine représente un immense marché potentiel pour les artistes de la Nouvelle-Écosse. Il espère que l’exposition pourra être présentée dans ce pays à une date ultérieure.

Le communiqué de son ministère ne précise pas pourquoi l’exposition a été reportée.

Maude Lewis est née en Nouvelle-Écosse en 1903. Ses peintures illustrent la vie en milieu rural. L’artiste souffrait d’arthrite et elle a vécu dans la pauvreté durant la plus grande partie de sa vie. Elle n’a été reconnue pour son oeuvre que vers la fin de sa vie. Elle est morte en 1970 et elle est restée célèbre depuis ce moment, particulièrement dans la foulée du film biographique Maudie lancé en 2017.