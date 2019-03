Non, les scientifiques ne croyaient pas qu'il n'y aurait plus de neige au Québec en 2000

Une photo d'un article de 1983 suggérant que les scientifiques croyaient à l'époque qu'il n'aurait plus de neige au Québec en 2000 circule sur les réseaux sociaux. On l'utilise pour remettre en question la science climatique. Or, lorsqu'on lit l'article, il est évident que le titre alarmiste ne correspond pas du tout au contenu ni aux connaissances scientifiques à l'époque.