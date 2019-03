Écrasement d’avion en Éthiopie : un troisième Edmontonien parmi les victimes

Cet Edmontonien diplômé de l’Université de l’Alberta était spécialisé en gestion de projets et planification stratégique à PCL Construction, où il a travaillé pendant plus de 14 ans. Le profil LinkedIn de M. Belanger indique qu’il vivait à Denver.

Il a également fondé l’ONG Parvati.org, un organisme à but non lucratif de protection de l’environnement et de lutte contre la faim et la pauvreté. Il en était le directeur des initiatives stratégiques.

Des sauveteurs récupèrent les débris de l'avion, près de Bishoftu, dans le sud d'Addis Ababa. Photo : The Associated Press / Mulugeta Ayene

Parvati.org mentionne que M. Belanger avait pris un congé de son travail à PCL pour assister à l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement à Nairobi.

Il devait y rencontrer des dirigeants politiques et défendre les intérêts de MAPS (Marine Arctic Peace Sanctuary), un projet de protection de l’océan Arctique auquel il s’est consacré dès 2014 pour s’opposer aux essais sismiques dans l’Arctique.

Un collègue regretté

« Admiré pour son courage, ses réalisations exceptionnelles, ses nobles qualités, Darcy était un héros dans tous les sens du terme, » a écrit Parvati.org en confirmant son décès sur son site Internet.

Sa collègue Pam Bryan, qui a travaillé avec Darcy Belanger pendant trois ans à Parvati.org, a été marquée par sa vision professionnelle et sa capacité à adopter une vue d’ensemble.

« Quoi qu’il faisait, il s’y donnait à 100 % avec engagement et sincérité. C’était très inspirant de travailler avec lui. »

Pam Bryan reconnaît qu’il sera difficile émotionnellement pour les autres bénévoles de l’organisme de participer aux réunions prévues à Nairobi après la tragédie aérienne.

Elle confirme que Darcy Belanger vivait à Denver depuis 18 mois pour son travail auprès de PCL Construction.

« Toute la famille PCL du Canada et des États-Unis est profondément attristée et secouée d’apprendre la disparition de l’un des nôtres », a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Trois autres Albertains ont été identifiés parmi les victimes. Amina Ibrahim Odowaa et sa fille de cinq ans, Sofiya Abdulkadir, qui résidaient à Edmonton, et le comptable Derick Lwugi, résident de Calgary.