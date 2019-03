Un retour de relâche mouvementé à l'école Sainte-Marie de Saint-Boniface

Ils y demeureront d'ici la fin des travaux majeurs qui doivent être réalisés dans la toiture de l’école de la Petite-Rivière après que des failles eurent été décelées la semaine dernière.

La Commission scolaire de l'Énergie dit que la situation va durer aussi longtemps que nécessaire, ce qui devrait être au moins sept semaines.

Lundi matin, des employés déménageaient encore des boites entre les deux établissements. Tout le matériel nécessaire à l'enseignement, incluant les pupitres et les chaises, ont dû être apportés.

De nouveaux locaux inaugurés par d’autres élèves que ceux de Saint-Boniface

Les locaux prêtés aux élèves déplacés sont tout neufs. Ils sont le fruit d’une campagne de mobilisation des parents de Saint-Boniface, qui réclamaient un agrandissement de leur école primaire Sainte-Marie.

Certains parents de l’endroit trouvent un peu dommage que les enfants de l'école Sainte-Marie ne puissent pas inaugurer eux-mêmes les nouveaux locaux de leur école.

Julie Marcouiller se réjouit que Saint-Boniface aide les élèves du secteur de Saint-Gérard-des-Laurentides, mais se demande pourquoi les élèves de son village n'ont pas pu inaugurer les tout nouveaux locaux de l'école. Photo : Radio-Canada

Nos enfants n'ont même pas eu le droit d'avoir cette nouvelle occasion-là d'aller dans ce nouveau gymnase-là, dans cette nouvelle partie-là, et là, on amène d'autre monde , déplore Lucie Marcouiller. Pardonnez-moi de penser que ça peut être un peu bizarre de donner ce qu'on a travaillé si fort pour acquérir!

La Commission scolaire de l'Énergie explique, elle, que ces classes sont les mieux adaptées à la situation.

On parle d'une classe de 5e année, une classe de 6e année, une classe de 3 et 4 et une classe de 2e et et 3e année , explique le dg de la commission scolaire, Denis Lemaire. Je comprends que c'est désagréable pour les parents, mais il faut retenir qu'il n'y aura pas de frais particuliers pour les parents.

