Risque d'inondations avec le réchauffement des températures

Les offices de protection de la nature de Toronto et de Credit Valley mettent le public en garde contre la fonte des glaces près des rivières Humber et Credit avec le réchauffement des températures prévu plus tard cette semaine, qui pourrait provoquer des inondations.

Le mercure doit grimper jusqu'à 11 °C, jeudi, dans la région de Toronto.

Les autorités recommandent aux parents de bien surveiller leurs enfants et les propriétaires d'animaux de compagnie, leur chien, près des cours d'eau.

Je veux mettre l'accent sur la sécurité, parce que le niveau des rivières sera plus élevé et le courant plus rapide, alors que les gens voudront aller à l'extérieur avec le beau temps. On leur demande d'être prudents , conseille Rebecca Elliott de l'Office de protection de la nature de la région de Toronto.

Parmi les secteurs les plus à risque à Toronto : les berges de la rivière Humber près des artères King, Broda et Old Mill.

Dans les régions de Mississauga et de Brampton, des embâcles pourraient se former sur la rivière Credit dans les secteurs de Ferndale, de Glen Williams et de Meadowvale, indique John Sinnige de l'Office de protection de la nature de Credit Valley. M. Sinnige indique que l'Office continue de surveiller la situation.