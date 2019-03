Une semaine de relâche parmi les meilleures, dit Tourisme Cantons-de-l'Est

Tourisme Cantons-de-l'Est (TCE) qualifie la semaine de relâche de « rêve ». Grâce à la coopération de Dame nature, plusieurs des attraits majeurs de la région ont reçu plus de visiteurs que l'an dernier.

Autant pour les amateurs de plein air que pour ceux qui préfèrent les activités un peu plus tranquilles, ça a été un achalandage record dans bien des endroits , se réjouit Danie Béliveau, relationniste chez TCE.

Dans les centres de ski, autant Sutton que le Mont-Orford ont remarqué une hausse de leur clientèle comparativement à l'an dernier. À Owl's Head, cette augmentation a été chiffrée à 20 %, tandis qu'à Bromont, elle est plutôt de 50 % plus élevée, et ce, même par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Évidemment, la météo n'est jamais bien loin quand on parle de succès en tourisme. La météo était vraiment clémente. Il y a eu des journées un peu plus froides, mais il n'y a pas eu de -20 °C qui auraient pu rebuter les gens , poursuit-elle.

Les nouvelles sont tout aussi bonnes au parc national du Mont-Orford, où l'augmentation est de plus de 30 %. Au parc national de la Yamaska, c'est 51 % plus de visiteurs qui s'y sont rendus comparativement à l'an dernier. L'activité Nocturna a sans doute contribué à ce succès.

Nocturna, c'était une très bonne idée de faire visiter le parc à la nuit tombée, avec des lanternes et un guide. C'est toujours magique de se promener en forêt, la nuit. Danie Béliveau, relationniste Tourisme Cantons-de-l'Est

Fait à noter, partout où les vélos à pneus surdimensionnés est pratiqué (fatbike), les centres de plein air ont remarqué une hausse des adeptes, au point où il y avait parfois une attente d'une heure pour louer un vélo.

Les musées comblés

Malgré le beau temps, même les musées ont réussi à tirer leur épingle du jeu durant la semaine de relâche. Le Musée J.-Armand Bombardier, à Valcourt, a réussi une hausse d'achalandage de 6 % grâce à son activité Cartonville.

Avec près de 4000 visiteurs, le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke a notamment battu son record. Au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke, l'achalandage a été de 140 % plus élevé qu'en 2018, ce qui s'explique selon Tourisme Cantons-de-l'Est par une programmation plus variée, mais aussi prolongée.

Dans les trois cas, les musées avaient mis sur pied des activités qui faisaient que les gens ne venaient pas que pour visiter le musée, mais aussi pour participer, faire une activité. Je pense que c'est une formule qui a été éprouvée, et qu'ils vont sans doute reprendre l'an prochain , constate Mme Béliveau.

Côté hébergement, les parcs nationaux et régionaux affichaient tous complet. Dans la région Memphrémagog, certains hôtels étaient aussi très occupés. Le Manoir des sables, par exemple, a enregistré une hausse de 40 %.

Selon Danie Béliveau, plusieurs des touristes qui ont visité les Cantons-de-l'Est durant la semaine de relâche ont fait la route de la région de Montréal.