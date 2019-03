Une pétition pour sauver l’ancienne usine Résolu de Fort Frances en Ontario

Une résidente de Fort Frances a recueilli plus de 2000 signatures dans un effort de faire revivre l'usine de papier désaffectée de la petite municipalité située dans le Nord-Ouest ontarien. Christine Hampton dit qu'elle remettra sa pétition au député provincial de la région, Greg Rickford.

La pétition demande que le gouvernement intervienne dans la vente de l’ancienne usine des Produits forestiers Résolu, fermée en 2014.

Une résolution adoptée par le conseil municipal de Fort Frances en février 2019 a fait une demande similaire.

Selon la résolution, Résolu vendrait l’usine dans le but de la démolir tout en conservant les droits de coupe dans la forêt avoisinante.

La municipalité souhaite plutôt que les droits de coupe de la forêt Crossroute soient transférés à l’acheteur afin qu’il puisse reprendre l’exploitation de l’usine.

Agrandir l’image Christine Hampton aimerait voir rouvrir l'usine de pâte et papier désaffectée de Fort Frances. Photo : avec la permission de Christine Hampton

Notre maire et notre conseil ont décidé de lutter pour cette cause et c’est important qu’ils sachent que les gens de la région appuient leur combat , affirme Mme Hampton.

Selon elle, une intervention du gouvernement provincial permettrait de réaffecter les réserves de bois de la région.

Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts a le pouvoir de redistribuer les droits de coupe , indique-t-elle.

Tout comme Mme Hampton, la municipalité de Fort Frances souhaite que la province force les Produits forestiers Résolu à céder ses droits de coupe. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Nombreux sont les membres de la famille de Mme Hampton qui ont travaillé dans l’industrie forestière à Fort Frances, dit-elle.

Son grand-père avait lui-même une entreprise forestière et elle souhaite que la prochaine génération ait l’occasion de poursuivre cette tradition.