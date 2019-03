Moment de vérité pour l'accord de Brexit de Theresa May

La première ministre a annoncé lundi soir avoir obtenu des « changements légalement contraignants » à l'accord, à l'issue d'une rencontre à Strasbourg avec le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker.

Ces changements, réclamés par les députés, concernent le « filet de sécurité » (ou backstop) irlandais, un dispositif de dernier recours qui vise à éviter le retour d'une frontière physique entre les deux Irlande afin de préserver les accords de paix de 1998 et l'intégrité du marché unique européen.

Les « Brexiters » n'en veulent pas, craignant de rester indéfiniment « piégés » dans une union avec l'UE, car il implique un alignement étroit de tout le Royaume-Uni sur les règles commerciales européennes en attendant la conclusion d'une meilleure solution.

Parmi les garanties obtenues, « un instrument conjoint avec un poids juridique comparable à l'accord de retrait (sur le Brexit, NDLR) va garantir que l'Union européenne ne puisse pas agir avec l'intention de mettre en oeuvre le filet de sécurité indéfiniment », a déclaré Theresa May.

La première ministre britannique Theresa May avec le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker à Strasbourg lundi. Photo : The Associated Press / Vincent Kessler