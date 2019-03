Discuter du nom des rues de Winnipeg en français

Michel Lagacé, le président de la Société historique de Saint-Boniface, affirme qu’il est important d’avoir une discussion continue sur la question.

« Je veux que les gens expriment leurs idées », affirme M. Lagacé.

Mercredi, Brian Bowman organise une table ronde pour entendre l’opinion des résidents au sujet des monuments commémoratifs, des noms de rues ou de lieux situés sur le territoire de Winnipeg qui reflètent l'histoire colonialiste.

« Il relit son appel à la population aux recommandations de la Commission de vérité et réconciliation. Il veut savoir comment on peut rendre hommage à la présence autochtone dans la ville de Winnipeg », explique Michel Lagacé.

En préparation à cette rencontre, le président de la Société historique de Saint-Boniface veut entendre les francophones sur la question.

« C’est pour qu’on puisse se parler en français entre nous. […] Je voulais qu’on n’oublie pas la présence métisse dans ce qui s’appelle aujourd’hui Winnipeg », ajoute-t-il.

Une occasion d'en parler en français

Toute la population est invitée à prendre part à la discussion, mardi à 19 h 30, à la Société historique de Saint-Boniface.

Certaines des idées exprimées lors de cette rencontre pourraient être partagées à la Ville, mercredi.

« On n'aura jamais de réponse définitive, mais je crois que le plus important est d’avoir une discussion », ajoute Michel Lagacé.

Selon lui, le but n'est pas de réécrire l’histoire, mais de mieux la comprendre.

« Chaque jour, on réinterprète l’histoire, on ne la change jamais. Ce qui est arrivé en 1820 ou en 1990 ne change pas, mais la manière dont on voit les événements de ces époques varie selon ce qu’on comprend ou ne comprend pas », affirme-t-il.

Des exemples de noms qui pourraient changer

Le nom de la rue Des Meurons, dans le quartier Saint-Boniface, pourrait-il être sujet à discussions? Le régiment de mercenaires de nationalité suisse engagé par Lord Selkirk est disparu du Manitoba après l’inondation de 1826.

« Ils ont laissé une marque mineure sur le développement de la colonie de la Rivière-Rouge », affirme Michel Lagacé, qui ne croit pas que le nom de cette rue soit le plus controversé.

Ce n'est pas le cas selon lui du quartier Wolseley de Winnipeg.

« Quand j’étais jeune, on parlait de Wolseley comme de quelqu’un qui a apporté la civilisation dans l’Ouest. C’est complètement ridicule, affirme Michel Lagacé. On a sanctifié le nom de Wolseley. »

Il dit que Garnet Wolseley « est venu supposément pour pacifier la colonie de la Rivière-Rouge », mais « quand il a été envoyé, il n’y avait pas de révolution ».

Michel Lagacé raconte qu’a l’arrivée de Garnet Wolseley, le conseil législatif Assiniboia siégeait sous la supervision de Louis Riel et préparait l’entrée du Manitoba dans la confédération.