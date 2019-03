11 millions du fédéral pour lutter contre les gangs et la violence armée en Ontario

L'Ontario recevra 11 millions de dollars sur deux ans d'Ottawa pour s'attaquer aux gangs de rue, a annoncé mardi le ministre fédéral de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, Bill Blair, dans la région de York, en banlieue de Toronto.

Le financement cible autant la prévention que la lutte policière contre les gangs et leurs activités, y compris le trafic d'armes.

Cette annonce survient alors que Toronto a connu un record d'homicides l'an dernier.

Le financement du gouvernement fédéral aidera l’Ontario à créer et mettre en place des initiatives de prévention et d’intervention destinées aux femmes, aux jeunes et aux jeunes adultes , indique un communiqué du bureau de M. Blair.

Le ministre Blair dit vouloir s'attaquer aux causes profondes de ces problèmes, grâce à la prévention.

L'été dernier, Ottawa avait accordé 7,1 millions à Toronto pour aider la Ville à lutter contre la violence armée et les gangs. La grande majorité de ce financement est répartie sur cinq ans. Toronto réclamait plus de 32 millions du fédéral pour financer des programmes destinés à lutter contre la violence armée.

Bannir les armes de poing?

Toronto demande aussi au fédéral de lui accorder le pouvoir d'interdire les armes de poing sur son territoire.

Ottawa a mené des consultations à ce sujet, mais le ministre Blair n'a pas voulu prendre position publiquement jusqu'à maintenant.

Le mois dernier, des survivants et des proches des deux victimes de la fusillade de l'avenue Danforth ont accusé le fédéral dans une lettre ouverte de ne pas avoir pris suffisamment de mesures contre la violence armée. Ils demandant notamment à Ottawa de bannir les armes de poing.

Plus de détails à venir