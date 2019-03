Immigration: la Ville de Rouyn-Noranda veut être chef de file sur son territoire

La mairesse suppléante, Sylvie Turgeon, admet que certains acteurs du développement socioéconomique ont déjà reproché au conseil municipal de manquer de leadership dans ce dossier.

C'est pourquoi la Ville a fait une demande de financement de 113 000 $ au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion pour mettre sur pied une politique. Celle-ci viendrait faciliter le travail des gens qui sont sur le terrain et qui agissent en matière de recrutement, affirme Mme Turgeon.

On veut être le leader dans ce dossier, ce qui nous était reproché, je dois l'avouer. On cherchait un leader depuis plusieurs années et on éteignait des feux, mais cette année, on fait une demande de financement pour porter le dossier , explique-t-elle.

Deux volets à la subvention

La subvention aurait deux volets, soit de couvrir les dépenses liées à l'élaboration de la politique municipale sur l'immigration, ainsi que celles pour la mise en place d’actions concrètes.

La date limite pour dépôt des demandes de financement est le 15 mars. Le conseil municipal n’a pas d’échéancier précis, mais voudrait que la mise en place de ce programme se fasse le plus rapidement possible.

Rouyn-Noranda promet d'agir en équipe avec les autres partenaires qui travaillent déjà en matière d'immigration, que ce soit le Centre local de développement, Vision-Travail ou encore La Mosaïque.