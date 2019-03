Renseignements personnels consultés sans autorisation à l’HGH : des patients à la recherche de réponses

Les victimes ont été mises au courant de l’incident par le biais d’une lettre envoyée par l’établissement.

Nous sommes inquiets. Qu'est-ce qui peut […] arriver avec nos informations personnelles? , se demande Chantal Groleau qui figure au nombre des personnes touchées par cette atteinte à la vie privée.

Dans le cas présent, l’employée fautive, qui a été congédiée à la suite d’une enquête menée par l’HGH, a accédé aux renseignements personnels de Chantal Groleau entre mars 2016 et octobre 2018.

On sait qu'au moins un autre membre du personnel du HGH a aussi été mis à la porte à la suite d'un incident similaire.

Chantal Groleau se questionne sur l'utilisation de ses renseignements personnels. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

À ce jour, Chantal Groleau demande quelles sont les raisons qui ont pu motiver l’employée en question à vouloir consulter son dossier.

Je ne peux pas vous répondre là-dessus, parce que nous ne sommes pas au courant de rien , raconte cette dernière.

Combien de dossiers ont fait l’objet d’une consultation inappropriée?

Cette information n’a pas été divulguée par l’établissement.

Toutefois, dans un courriel, la vice-présidente aux ressources humaines et aux relations communautaires de l’HGH, Gisèle Larocque, indique que l’hôpital effectue régulièrement des vérifications quant à l’accès aux renseignements personnels [afin d’adhérer] [notamment] aux obligations de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé […].

Est-ce que [cet incident] est symptomatique de quelque chose de plus grave? Est-ce qu'il y a des faiblesses au sein de l'organisation, de la protection des renseignements personnels au sein de l’HGH? , se demande Me Michel Drapeau, avocat et professeur auxiliaire à l’Université d’Ottawa.

Ce dernier estime que la meilleure façon pour les patients victimes d'une atteinte à la vie privée d'aller au fond des choses, c'est de déposer une plainte auprès du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario (CIPVP).

[Le CIPVP] a le loisir d'enquêter strictement les paramètres de cette plainte-là ou de l'élargir si nécessaire [s’il] sent qu'il y a un problème plus systémique par exemple, des faiblesses administratives ou des choses semblables au sein de l'hôpital , explique Me Drapeau.

Une plainte, Chantal Groleau en a justement déposé une, parce que ses questions demeurent sans réponses à ce jour.