Deux victimes de l’écrasement en Éthiopie avaient des liens avec Halifax

Angela Rehhorn et Danielle Moore ont récemment décroché leur diplôme. Elles ont toutes les deux fait du bénévolat pour l’organisme environnemental Canadian Sea Turtle Network.

Angela Rehhorn, qui a fait un baccalauréat en sciences, se rendait à une conférence des Nations Unies sur l’environnement en tant que participante au Corps de conservation canadien de la Fédération canadienne de la faune, précise cet organisme.

Angela Rehhorn s'intéressait à l'environnement maritime et elle souhaitait élargir son expérience en ce domaine, selon la Fédération canadienne de la faune. Photo : Twitter/@CWF_FCF

Originaire d’Orillia, en Ontario, elle vivait à St. Andrews, au Nouveau-Brunswick, et elle travaillait au Centre des sciences de la mer Huntsman.

Angela avait été choisie pour participer à l’Assemblée pour l’environnement à Nairobi dans le cadre du programme Service jeunesse Canada de l’Association canadienne pour les Nations Unies, elle s’y rendait lorsque son avion s’est écrasé dimanche matin , peut-on lire sur le site Internet de la Fédération canadienne de la faune.

Danielle Moore a décroché son diplôme de biologie marine et en océanographie à l’Université Dalhousie en 2017. La jeune femme de 24 vivait et travaillait à Winnipeg.

Danielle était exceptionnelle dans tous les sens du terme. Elle excellait dans ses études, elle était gentille et amicale, profondément dévouée à des causes liées à l’environnement et aux droits de la personne , affirme Kim Davies, qui l’avait conseillée en matière de recherche à l’Université Dalhousie.

Un organisme bouleversé

Le Canadian Sea Turtle Network a rendu hommage aux deux jeunes femmes dans des publications sur Facebook. Dans les deux cas, il dit être bouleversé par leur mort et il offre ses condoléances à leurs proches.

L’organisme précise que Danielle Moore faisait partie de ses bénévoles depuis 2015. Elle était une jeune chef de file à l’avenir prometteur dans le domaine de l’environnement, souligne-t-il.

Angela Rehhorn a aussi fait partie de ses bénévoles en 2016. Elle était dévouée et inspirante dans le domaine de la conservation, explique l’organisme.

Personne au Canadian Sea Turtle Network n’était disponible pour une entrevue.