Un test de sécurité concluant pour le train léger sur rail à Ottawa

Selon l'organisme de transport en commun d'Ottawa, il a fallu procéder à un essai de fumée la fin de semaine dernière près de l'installation d'entretien et d'entreposage de la ligne de la Confédération pour terminer les travaux de sécurité sur la ligne du train léger sur rail (TLR).

L'essai de samedi sur le site du tunnel Belfast a été effectué en collaboration avec les services de police et d'incendie de la Ville et surveillé par le personnel d'OC Transpo et du Groupe de transport Rideau (GTR), le consortium responsable de la construction du projet.

Le tunnel qui relie la zone d'entretien à la ligne principale de la Confédération est naturellement ventilé.

La fumée était nécessaire pour tester l'efficacité de cette ventilation , selon Michael Morgan, directeur du programme de construction ferroviaire de la Ville.

Nous avons créé de la fumée dans le tunnel afin de valider la performance de la ventilation pour dissiper la fumée s'il devait y avoir un incident dans ce tunnel en particulier , a déclaré M. Morgan.

L'essai précédent a conduit à des blessures

Le 21 novembre 2018, un essai dans le tunnel principal du centre-ville s'est terminé par le transport de quatre conducteurs de TLR d'OC Transpo à l'hôpital après avoir été exposé à ce que M. Morgan a appelé de la « fumée froide non toxique ».

Les conducteurs n'ont subi aucune blessure à long terme, a affirmé M. Morgan. Des employés de GTR et d’OC Transpo ont travaillé pour ajuster les normes de sécurités afin que cela ne se reproduise plus.

Le tunnel du centre-ville est mécaniquement ventilé, a déclaré M. Morgan.

Il a qualifié le test de ce week-end de « vérification finale afin de certifier que le système est prêt ».

Le GRT soumettra maintenant un rapport d'ingénierie final à OC Transpo, qui l'examinera dans le cadre de ses vérifications de sécurité, au moment où le Groupe de transport Rideau se prépare à transférer le contrôle de la ligne Confédération à la Ville d’Ottawa.