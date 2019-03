Des fissures entraînent la fermeture de locaux de la Place Bathurst

Les entreprises Cushman & Wakefield et Slate Asset Management ont aussi fermé leurs bureaux après la découverte des fissures, vendredi, indique une porte-parole de Travail sécuritaire NB, Laragh Dooley.

Certains locaux du centre commercial étaient encore fermés lundi.

La fermeture ne touche que les bureaux à l’étage et les locaux du rez-de-chaussée qui se trouvent sous ces derniers, précise Mme Dooley.

Ces locaux vont rester fermés jusqu’à ce que des ingénieurs vérifient si les fissures apparues sur les murs de certains bureaux sont des signes de dommages structurels ou non, et qu’ils déterminent que l’édifice peut soutenir encore plus de neige en sécurité, explique-t-elle.