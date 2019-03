Singapour et l'Australie ferment leur espace aérien aux Boeing 737 MAX

Singapour et l'Australie ont non seulement cloué tous leurs appareils Boeing 737 Max au sol, mais ils leur ont fermé leur espace aérien à la suite du deuxième écrasement, en moins de six mois, de l'un de ces appareils, dimanche, en Éthiopie.

La Chine, l'Indonésie, la Corée du Sud, et la Mongolie ont également décidé de clouer les appareils 737 MAX 8 au sol. De plus, les compagnies aériennes Ethiopian Airlines, Gol (Brésil), Aerolinas Argentinas et Cayman Airways ont décidé de faire de même.

Pendant ce temps aux États-Unis, l'Agence fédérale de l'aviation américaine (FAA) a décidé de permettre à la nouvelle gamme des appareils de Boeing de poursuivre ses vols, mais elle oblige Boeing à procéder à des modifications au logiciel et au système de contrôle pour éviter le décrochage des appareils 737 MAX 8 et MAX 9. Ces modifications devront être exécutées « au plus tard en avril ».

Le régulateur a demandé lundi au constructeur américain d’effectuer des changements sur des logiciels et sur le système de contrôle MCAS conçus pour éviter les décrochages. Boeing devra également mettre à jour le manuel destiné à la formation des pilotes, a-t-on annoncé.

Les 24 appareils d'American Airlines et les 34 de Southwest Airlines continueront entre autres à sillonner le ciel, tout comme ceux de United Airlines et d'Alaska Air.

En 40 ans, Washington a cloué au sol une flotte d’avions à deux occasions. La dernière en lice remonte à janvier 2013, lorsque les 787 Dreamliner avaient été immobilisés pour des problèmes de batterie.

L’immobilisation complète des 737 MAX 8 aurait été un revers majeur pour Boeing : non seulement ils sont la locomotive des ventes et des bénéfices, mais 350 exemplaires de cet avion, entré en service en 2017, volent actuellement.

Le géant américain de l'aéronautique emploie 150 000 personnes aux États-Unis.

Le Canada a aussi décidé de laisser les Boeing 737 MAX 8 et 9 poursuivre leurs vols. Questionné par la presse lundi, le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a déclaré qu’il n’hésiterait pas à monter à bord de ce type d’appareil.

Il a ajouté qu’il était prématuré de prendre une telle mesure. « Quand on aura compris la cause, on prendra les mesures nécessaires. Nous n'hésiterons pas à le faire, mais il est important de ne pas sauter aux conclusions », a dit le ministre en faisant valoir qu'il y a toutes sortes de possibilités, et que cet avion a des « millions de milles de vol » derrière lui depuis un autre accident survenu en Indonésie il y a six mois.

Les transporteurs Air Canada, WestJet et Sunwing exploitent ce type d'appareils.

Enquête en cours

Une équipe américaine d'enquêteurs est arrivée mardi sur les lieux de l'écrasement du Boeing 737 MAX 8 de la compagnie Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts, dont 18 victimes canadiennes.

Lundi, les enquêteurs éthiopiens ont retrouvé les enregistreurs des conversations qui se sont déroulées à bord du cockpit et des données de vol du Boeing 737.

Un autre exemplaire du Boeing 737 Max 8 s’était abîmé en mer en Indonésie, en octobre dernier, entraînant la mort des 189 personnes à bord. L’appareil de Lion Air s’était, à l’instar du vol d’Ethiopian Airlines de dimanche dernier, également écrasé quelques minutes après le décollage.

Avec les informations de l'Agence France-Presse et Reuters