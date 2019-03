Le Bloc à la conquête de l’Est

Le nouveau chef du Parti québécois, Yves-François Blanchet, le sait bien. Parmi les circonscriptions où son parti pourrait faire élire des députés à l'automne, celles de l'Est-du-Québec sont sans doute les plus favorables. Malgré la débâcle du Parti québécois sur la scène provinciale, en octobre dernier, les électeurs de l'Est ont envoyé sept des neuf députés péquistes toujours à l'Assemblée nationale.

Il s’agit donc de sa seconde visite depuis décembre et il reviendra bientôt en mai. L’Est-du-Québec est un bastion souverainiste et on va miser là-dessus évidemment , admet le chef du Bloc québécois. Ce dernier profite d’ailleurs de la présente tournée pour rencontrer des candidats potentiels.

Aucun ne s’est encore manifesté. Le conseiller municipal d’Amqui et commentateur sportif, Michel Germain, qui était en réflexion, ne fera pas le saut. L’ancien député du Bloc québécois et fondateur du parti Forces et démocratie, Jean-François Fortin, passerait aussi son tour.

Yves-François Blanchet assure cependant que d’autres ont bel et bien entendu la sirène politique. Je ne vous cacherai pas qu’il y a déjà dans chaque circonscription plus d’une hypothèse de candidatures, mais tout le monde a encore plusieurs semaines pour réfléchir , commente le chef du Bloc.

Yves-François Blanchet voit dans « cette vague » d’investitures une manière de redonner de nouveaux visages au Bloc québécois. Je pense, dit-il, qu’on va vivre une transition de génération et ce sera une image enthousiasmante pour bien des gens.

C’est aussi, annonce le chef, le retour du discours souverainiste sur la scène fédérale. Il y a un seul parti souverainiste sur la scène canadienne , a-t-il rappelé à ses militants.

Le chanteur Daniel Boucher est venu parler d'indépendance aux militants de la Matapédia Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Invité à s’exprimer, le chanteur et militant, Daniel Boucher a lui aussi fait état de la mobilisation nécessaire autour de la souveraineté pour faire renaitre le parti.

L'ombre de Catherine Fournier

La démission de la dixième députée du Parti québécois, Catherine Fournier, élue le 1er octobre dernier aura toutefois teinté fortement cette journée de rencontres avec les militants.

Dans la salle, comme ailleurs dans la région, plusieurs militants ont fait part de leur déception devant la défection de la jeune députée.

Le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, écoutant le discours du chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Présent à la rencontre, l’ancien ministre dans le Cabinet de Jacques Parizeau et ex-député de Bonaventure, Marcel Landry, a notamment fait état de son désappointement. Il rappelle qu’à sa création le Parti québécois était un parti de coalition. Chaque fois qu’on pense qu’il faut se retirer pour partir d’autre chose, moi je pense qu’on s’affaiblit , a déclaré publiquement l’ancien politicien, qui est demeuré un souverainiste convaincu.

Sur scène, plusieurs ont fait allusion à l’unité et a contré la division. J’ai bien de la difficulté à croire que quelque chose qui se bâtit sur un déficit de loyauté soit quelque chose de solide , a entre autres déclaré Yves-François Blanchet. Plus tard en entrevue, le bloquiste s’est défendu de tout lien entre cette déclaration et la démission de la députée Fournier en la décrivant comme une manifestation de son amitié envers le député de Matane-Matapédia et chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé « un ami loyal, partout, et tout le temps ».

Yves-François Blanchet pourra d’ailleurs compter dans l’Est-du-Québec sur l’appui de son ami.

Un appui d’ailleurs qualifié « d’indéfectible » par le principal intéressé qui a agi comme maitre de cérémonie lors d’une rencontre en fin de journée avec les militants de la Matapédia. Pascal Bérubé en a profité pour souligner qu’il y avait longtemps que le chef du Bloc et celui du PQ s’étaient retrouvés ensemble sur une scène.

On n’aurait pas imaginé, il y a un an, que Pascal allait se retrouver chef du Parti québécois et moi, celui du Bloc québécois. Ça nous a fait faire un grand sourire parce qu’on est plus fort ensemble , a pour sa part relevé Yves-François Blanchet.

Pascal Bérubé a déclaré que le Parti québécois serait derrière le Bloc lors des prochaines élections fédérales. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé