Le Parti conservateur uni ne veut pas d’un laboratoire médical géant à Edmonton

Le gouvernement avait annoncé, en 2017, la construction d'un énorme laboratoire d'analyses médicales à Edmonton pour faire le diagnostic et l’analyse d'échantillons.

En ce moment, une demi-douzaine de fournisseurs font ce travail pour Services de santé Alberta, depuis la privatisation des laboratoires par Ralph Klein en 1995.

S’il est élu, Jason Kenney veut annuler la construction du laboratoire, dont le coût est estimé à 590 millions de dollars.

« Les patients et leurs soins sont notre priorité, dit Jason Kenney. La priorité du NPD est de créer un monopole des services de laboratoire. »

Or, « on pense qu’il est plus avantageux, pour l'argent des contribuables, de leur laisser le choix et de permettre la compétition sur le marché plutôt que d’établir un monopole. C'est ce que nous a enseigné l’économie », affirme le chef du Parti conservateur uni.

Cette annonce a suscité les vives critiques du Syndicat des professionnels de la santé de l'Alberta. Son président, Mike Parker, explique que le bâtiment actuel où est logé le laboratoire Dynalife, au centre-ville d’Edmonton, ne suffit plus pour répondre aux besoins de la population grandissante.

« Peu importe si vous choisissez le privé ou les profits, un nouveau laboratoire devra être construit et les Albertains vont devoir en assumer les frais. Insinuer le contraire les induit délibérément en erreur », souligne le représentant syndical.

La ministre de la Santé, Sarah Hoffman, abonde dans le même sens. Elle rappelle que le Conseil de la qualité des soins de santé de l'Alberta a publié un rapport, en 2016, qui recommande de rendre publics les services de laboratoire et que c’est pour cela que son gouvernement a décidé d’aller de l’avant avec ce projet.

L’ouverture du laboratoire doit avoir lieu en 2022. La ministre de la Santé a indiqué qu’à l’heure actuelle, sa construction a déjà commencé.

Avec des informations d’Audrey Neveu