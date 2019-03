Algérie : « Le régime vient de confirmer son indifférence humiliante »

Le nouveau rebondissement à la tête de l'État algérien, soumis à la pression populaire d'un impressionnant mouvement de contestation depuis plusieurs semaines, suscite la méfiance et l'incompréhension. Le retrait de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour un cinquième mandat présidentiel et le report de l'élection pour la magistrature suprême intriguent plus qu'ils ne rassurent.