Une Franco-Ontarienne de 25 ans parmi les victimes de l’écrasement d’avion en Éthiopie

La jeune femme, âgée de 25 ans, était une coordonnatrice de projet pour les Nations-Unis. Elle accompagnait trois jeunes leaders à l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement , a commenté Sylvie Lacroix, la mère de Stéphanie, dans un message à Radio-Canada.

Nos cœurs ont mal et garderont à jamais cette belle âme avec nous. Merci à vous tous qui avez choisi de prier pour ma soeur et mon beau-frère, la soeur de Stéphanie et le reste de notre famille , a écrit Gilles Lamarche, un oncle de la victime dans une publication sur le réseau social Facebook lundi après-midi.