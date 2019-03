Départ de Catherine Fournier : Sylvain Gaudreault déçu

Catherine est une collègue que j’apprécie, brillante, on préférerait qu’elle reste à l’intérieur du parti , a commenté le porte-étendard péquiste.

Sylvain Gaudreault est d’avis que la jeune députée aurait pu réaliser ses ambitions souverainistes à l'intérieur du Parti québécois. Il estime qu’elle envoie un message de division au lieu de promouvoir l’unité.

Il n’y a rien, dans ce que Catherine a dit aujourd’hui, qui ne pourrait pas être fait ou dit à l’intérieur du Parti québécois. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce parti-là. Oui, il y a eu des montagnes russes et des hauts et des bas, mais c’est un parti qui doit être renouvelé et qui est capable de se renouveler de l’intérieur et non pas en étant à l’extérieur de la machine.

Sylvain Gaudreault, député de Jonquière