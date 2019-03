Trois footballeurs de l’Ouest passent à l’étape suivante.

Shai Ross, un receveur de l’Université du Manitoba a été le plus rapide dans deux des trois épreuves de courses auxquelles il a participé (test de changements de directions et épreuve des trois cônes). À la course de 40 verges, il a pris le deuxième rang.

Il a également réalisé le plus haut saut vertical et le plus long saut horizontal.

Son ex-coéquipier avec les Bisons, Tariq Lachance, a lui aussi reçu une invitation. Le joueur de ligne défensive n’a pas joué la saison dernière, après avoir abandonné l’Université. Heureux d’avoir mérité une invitation au camp régional d’Edmonton, il était sans mots quand il a appris qu’il passait à l’étape suivante.

Le troisième joueur à s’être illustré est Jeshrun Antwi, un demi offensif des Dinos de l’Université de Calgary. Il a été le meilleur des quatre demis offensifs invités au camp d’évaluation.

Ces trois joueurs tenteront maintenant de s’illustrer lors du camp d’évaluation national, qui se déroulera à Toronto du 22 au 24 mars.

La LCF organise des camps régionaux depuis maintenant sept ans. L’an passé, 13 joueurs ayant participé à un de ces camps ont été invités au camp national et 12 d’entre eux ont été sélectionnés au repêchage, quelques semaines plus tard.

Le prochain camp d’évaluation régional, celui de l’Est, sera présenté à Montréal mercredi. Le camp régional de l’Ontario aura lieu à Toronto le 21 mars.