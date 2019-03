Ottawa verse 1 G$ dans le système de train léger d'Edmonton

Le gouvernement fédéral a annoncé, lundi, le financement de plus d'un milliard de dollars pour faire avancer des travaux sur les lignes de train léger (LRT) Valley et Metro, à Edmonton.

Du total, 948 millions de dollars aideront à la réalisation de la nouvelle ligne Valley vers l'ouest, un tronçon de 14 kilomètres qui reliera le centre-ville au quartier Lewis Farms. Le montant restant de 127 millions de dollars sera consacré au prolongement de la ligne de LRT Metro, pour relier la station NAIT au quartier Blatchford.

L'investissement permet une plus grande « stabilité » dans l'infrastructure d'Edmonton, dit le ministre fédéral de l'Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne. Il souhaite que ce nouvel investissement puisse aider la capitale albertaine à s'adapter à l'accroissement de sa population.

« Le projet est important pour Edmonton et pour les générations à venir. Il faut se projeter dans le temps : comment voit-on Edmonton dans 20 ans, ou dans 30 ans? Évidemment si on parle d'une grande ville, il faut se donner les moyens de réussir et de grandir », dit-il.

Ce financement fédéral s'ajoute au montant de 1,04 milliard de dollars qu'a injectés le gouvernement albertain dans ces mêmes projets, en novembre.

Les premières pelletées de terre des deux projets de LRT auront lieu l'an prochain.

Le prolongement de la ligne Metro devrait être complété en 2024, selon le maire d'Edmonton, Don Iveson. La ligne Valley, pour sa part, devrait ouvrir en 2026.