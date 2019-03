Une sœur formée à Sherbrooke parmi les victimes de l'écrasement d’avion en Éthiopie

Originaire du Kenya, Florence Wangari Yongi a séjourné plus de deux ans à Sherbrooke dans le cadre de sa formation en noviciat, qui s’est déroulée de 2015 à 2017.

Elle était très joyeuse, très dynamique […] Par son sourire, elle gagnait le cœur de toutes les personnes. On s’attachait facilement et elle se faisait beaucoup d’amis. Thérèse Duchesne, responsable de la formation de sœur Florence Wangari Yongi

C’était une personne de foi, renchérit Thérèse Duchesne, qui l’a côtoyée pendant et après sa formation à Sherbrooke. Elle voulait être missionnaire depuis longtemps et elle voulait vraiment vivre de sa formation de missionnaire.

Formée à Sherbrooke, la soeur Florence Wangari Yongi a péri dans l'écrasement d'un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines dimanche. Photo : Facebook

En février 2018, la sœur s’était justement envolée à Kisangani au Congo pour poursuivre sa mission.

Elle travaillait auprès des femmes et des jeunes filles, qui n’avaient pas étudié, à qui on donnait des cours d’alphabétisation, de couture et de cuisine pour leur apprendre à devenir des femmes plus autonomes […] Elle était très active, très organisatrice, les jeunes l’aimaient beaucoup , ajoute Thérèse Duchesne.

La famille sous le choc

La dame de 35 ans devait se rendre au Kenya pour visiter sa famille lorsqu’elle est montée à bord du Boeing 737 d'Ethiopian Airlines dimanche dernier.

Son père et son frère l’attendaient à l’aéroport de Nairobi, la capitale.

Quand ils ont appris la nouvelle, les gens ont quitté l’aéroport, mais le papa ne voulait pas quitter. Il a dit : ''Moi je reste, j’attends. Je veux attendre Florence''. Thérèse Duchesne, responsable de la formation de la soeur Florence Wangari Yongi

Les sœurs de la congrégation sont en contact avec les membres de la famille pour les soutenir dans l’épreuve.

D’autant plus qu’elles sont déjà en deuil de l’une des leurs. Samedi, nous avions les funérailles de notre économe générale qui est partie très rapidement aussi. Dimanche matin, on apprenait cette autre nouvelle. C’est un grave choc pour la communauté , a révélé Thérèse Duchesne.

Lundi matin, la congrégation sherbrookoise a célébré une messe en l’honneur de Florence Wangari Yongi.

Le Boeing 737 d'Ethiopian Airlines s'est écrasé alors qu'il venait tout juste de quitter la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, à destination de Nairobi, au Kenya.

Seize des 18 Canadiens disparus dans la catastrophe ont été identifiés.