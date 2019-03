Un pas de plus vers la création du parc de la Forêt Boucher

La Ville de Gatineau et la Fondation forêt Boucher ont conclu une entente qui permet la mise en oeuvre de l'aménagement du parc de la Forêt-Boucher reconnue pour ses riches écosystèmes.

La Ville de Gatineau accorde la somme de 785 000 $ à la Fondation forêt Boucher pour la gestion du parc de la Forêt-Boucher.

Cette entente échelonnée sur 3 ans va permettre de compléter la phase de « prédémarrage » du parc. Pour sa part, la fondation investira 140 000 $.

Cette forêt de 300 hectares, située dans le secteur d’Aylmer, est le plus grand boisé non protégé sur le territoire de Gatineau. La vocation première de ce projet restera d'ailleurs la préservation des écosystèmes.

La fondation aura la responsabilité de l’entretien des sentiers et du matériel installé. Elle devra négocier, en accord avec la Ville de Gatineau, les droits de passage sur les terrains qui n’appartiennent pas à la Ville. L’achat et l’installation de mobilier, la conception d’une signalisation et l'élaboration de nouveaux sentiers sont aussi à discuter.

Ce sont les efforts de 11 ans de bénévolat par des citoyens dévoués qui vont se concrétiser, pour que toute la ville puisse en profiter pleinement , affirme la conseillère municipale d’Aylmer, Audrey Bureau.

La forêt Boucher en chiffre :

13 peuplements forestiers, dont une érablière à valeur écologique et une espèce au statut précaire.

400 espèces végétales et animales.

100 espèces d’oiseaux migrateurs. 27 espèces à statut précaire dont 20 au statut protégé.

En 2018 : 150 bénévoles

En 2016 : 1320 heures de bénévolat des administrateurs

Source : Fondation forêt Boucher