C'est la semaine de la Fierté à l'Université MacEwan

« MacEwan! Pride ! », « MacEwan! Pride ! ».

C'est avec un défilé au travers du campus de l'Université McEwan que les étudiants, les employés LGBT et leurs alliés ont marqué le début de cette semaine de la Fierté.

En tête du cortège, Mitchell est heureux de pouvoir se sentir épanoui en tant qu’étudiant LGBT qui fréquente cette université.

Je me sens à l’aise sur ce campus, et j’adore ça. Mitchell, un étudiant LGBT

Comme la centaine de personnes réunies ce lundi sous les couleurs de l’arc-en-ciel, il se mobilise pour répandre un message d’amour et d'acceptation.

« La haine et l’intolérance n'amènent rien de bon. Ce n’est qu’en acceptant l’autre dans sa différence qu’on deviendra une société plus ouverte », lance le jeune homme.

« L'amour n'a pas de genre », peut-on lire sur cette petite affiche qui n'est pas sans rappeler les messages d'amour et de paix diffusés dans les années 60. Photo : Radio-Canada

Si la communauté LGBT recoupe une diversité d'identités de genre et d'orientations sexuelles, cette semaine de la Fierté vient rappeler l'universalité des droits dont devraient bénéficier tous ses membres.

« C'est très important que l'Université nous donne notre espace », dit Cheyenne, une jeune Queer qui représente aussi l'association des étudiants autochtones de l’Université MacEwan.

Cheyenne, étudiante en sociologie à l'Université MacEwan. Photo : Radio-Canada

Plus qu’une simple fête

En parallèle aux événements festifs, une série d’ateliers de sensibilisation aura aussi lieu sur le campus de l’Université. « Donc les personnes qui ne connaissent pas nécessairement les ressources offertes en ville auront l’occasion d’obtenir de l’information », explique Cheyenne.

De la confection des affiches à l'organisation des ateliers, des étudiants de toutes les facultés se sont mobilisés pour donner un maximum de visibilité à la semaine de la Fierté de l'Université MacEwan. Photo : Radio-Canada / Nafi Alibert

Une dizaine d’activités seront organisées tout au long de la semaine de la Fierté. Mais c’est dans la vie de tous les jours que l’Université MacEwan s’est transformée petit à petit pour devenir un espace plus inclusif.

« Les étudiants peuvent faire adopter le nom et le pronom qu'ils veulent », illustre Forest Maridas, « et des toilettes non genrées ont été installées à certains endroits », poursuit la coordonnatrice de la vie étudiante sur le campus.

Des représentants de l’Université MacEwan défileront aussi en juin dans les rues d’Edmonton pour le désormais traditionnel défilé de la Fierté. Comme les étudiants ont souvent fini leur cours à cette époque-là de l’année, l’Université a choisi d’organiser ses propres célébrations en mars.

« C’est ce que font de plus en plus d’universités pour que leurs membres issus des communautés LGBT se sentent appartenir à la communauté », termine Mme Maridas.