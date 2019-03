La neige a eu raison de deux toits à Sherbrooke

Une unité de climatisation située sur le toit du Salon du billard serait à l’origine de l’affaissement.

On a entendu des craquements assez anormaux dans le toit, puis on a commencé à voir le plafond suspendu s'affaisser petit à petit. On s'est dit : "Il y a quelque chose qui va pas" , a expliqué le propriétaire du Salon du billard, Patrick Sanchez.

Une unité de climatisation aurait cédé sous le poids de la glace, défonçant le toit du Salon du billard au passage. Photo : Radio-Canada

Le propriétaire n’a pas pris de chance et a immédiatement évacué les clients. Il y avait deux ou trois clients. On s'est assurés qu'ils sortent en même temps que nous. Ils ont eu le même réflexe de sortir assez rapidement , a ajouté l’un des employés de l’établissement, Stéphane Cyr.

Les pompiers se sont également déplacés sur la rue Nicol en matinée où un hangar à bateaux de l’entreprise Marine Magog n’a pas résisté aux accumulations de neige.

Un entrepôt de bateaux s'est complètement effondré dans l'arrondissement Rock-Forest-Saint-Élie-Deauville. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Là comme sur la rue Denault, les pompiers ont sécurisé les lieux avant de rendre à leurs propriétaires les immeubles à réparer.

On va être obligé d'être fermé pour une période inconnue dans le moment , a complété le propriétaire de l’immeuble abritant le Salon du billard, Normand Bolduc.

Le chef des opérations du Service des incendies de Sherbrooke profite de l’occasion pour rappeler à tous de prendre soin de leur toit.