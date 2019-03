L’école québécoise favorise les mieux nantis, croient les experts

L'école québécoise n'est pas faite pour tout le monde et est plus adaptée aux mieux nantis en matière d'origine ou de situation socioéconomique.

Voilà le constat dressé par le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ), qui vient tout juste de publier une liste de recommandations.

Ce bilan découle de la Conférence de consensus sur la mixité sociale et scolaire tenue en octobre dernier. Dans le cadre de l’exercice de concertation et de réflexion, 500 enseignants, professeurs, chercheurs et éducateurs spécialisés ont repensé l'école québécoise. L'objectif commun : favoriser la réussite scolaire chez les jeunes.

On a une tendance, dans le système d’éducation, à vouloir homogénéiser et non pas à prendre à bras le corps cette diversité-là et ça cause un problème. Ça génère des iniquités et des inégalités, surtout en fonction des conditions socioéconomiques , déplore le président du CTREQ, Claude Lessard.

Selon lui, un grand chantier est nécessaire pour créer une école pour tous. Les classes devraient être plus hétérogènes de façon à tirer les moins favorisés vers le haut.

La responsabilité est celle du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, estime le CTREQ, mais elle incombe aussi aux universités, où sont formés les futurs enseignants, et aux commissions scolaires, qui régissent les écoles.

Selon l’organisme, le ministre doit prendre part à la réflexion et comprendre que l’ajout de ressources est impératif.

Les Autochtones laissés pour compte

Les conclusions du CTREQ mettent en relief la question autochtone. Les intervenants du monde de l’éducation estiment que les milieux scolaires doivent être mieux adaptés pour accueillir les jeunes des Premières Nations.

Il faut que les élèves autochtones se retrouvent chez eux à l’école. Il faut que le curriculum leur parle. Claude Lessard, président du Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec

À ce sujet, tous les participants à la conférence d’octobre dernier s’entendent pour dire que les enseignants devraient être mieux formés pour comprendre la réalité autochtone.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, certaines commissions scolaires offrent déjà des formations à leurs enseignants sur le sujet.

Le groupe va plus loin et recommande que les Premières Nations soient plus consultées le moment venu de mettre en place les services éducatifs.

Le directeur du campus de l’UQAC sur la Côte-Nord, Roberto Gauthier, croit que cette volonté est réaliste. Il est d’avis que si les étudiants allophones étaient au fait des défis auxquels font face les jeunes Autochtones dans les écoles québécoises, ils seraient plus sensibles à leur réalité.

La culture comme vecteur de persévérance

Le Centre d’amitié autochtone du Saguenay constate que les jeunes qui ont davantage accès à leur culture persévèrent plus à l’école.

Le Centre d'amitié autochtone du Saguenay croit que la culture est un vecteur de persévérance chez les jeunes des Premières Nations. Photo : Radio-Canada

Le centre compte bientôt offrir un service d’aide aux devoirs et aide déjà des adultes, qui se retrouvent en ville après avoir grandi en communauté.

Le fait qu’il y ait un centre d’amitié qui offre des services où les enfants ont accès à la culture et aux langues, ça peut les encourager à poursuivre leurs études […] Avoir leur culture et leur identité, ça les renforce comme humains , explique Josie-Ann Bonneau, coordonnatrice des langues, de la culture et de l'éducation au Centre d’amitié autochtone.

D'après le reportage de Mélissa Savoie-Soulières