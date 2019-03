Une communauté de l’Okanagan s’unit pour fabriquer son propre sirop d’érable

Une grande majorité du sirop d'érable canadien vient des provinces de l'est, où les conditions sont plus favorables à sa production que dans l'ouest du pays. Pour arriver à fabriquer du sirop d'érable local en Colombie-Britannique, un entrepreneur de l'Okanagan a fait appel à la communauté.

Roch Fortin est propriétaire de Maple Roch, une entreprise de Summerland, au sud de Kelowna, qui offre des produits fabriqués à partir de sirop d’érable du Québec et du Nouveau-Brunswick depuis près de huit ans. Cette année, il lance sa propre production, avec l’appui d’autres habitants de la ville.

Selon l'entrepreneur, la faible concentration d’érables en Colombie-Britannique est l’une des principales raisons pour lesquelles la production de sirop d’érable est concentrée dans l’est du Canada. Roch Fortin a donc demandé l’aide des membres de la communauté qui possèdent des érables sur leur terrain.

On est allés dans différentes propriétés et les gens nous on dit : "Venez mettre un seau, on va collecter [l’eau d’érable] pour vous et participer au projet communautaire de faire du sirop d’érable ici, à Summerland". Roch Fortin, propriétaire de Maple Roch

Roch Fortin a ainsi installé des chalumeaux sur 75 arbres répartis à travers la ville.

Une question de température

En plus du nombre d’érables, la température est l’autre facteur qui explique pourquoi le sirop d’érable canadien provient surtout du Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

Dans l’est du pays, le temps des sucres, soit la période pendant laquelle est récoltée l’eau d’érable, peut durer jusqu’à six semaines. « Ici, si on a deux ou trois semaines de collecte d’eau d’érable, je crois qu’on va être vraiment chanceux, dit Roch Fortin. Le climat parfait, c’est -5 degrés Celsius la nuit, 5 degrés le jour. Dans la région de l’Okanagan, les chaleurs arrivent vite. »

Des érables importés de l'est?

Roch Fortin dit qu'il n'est pas le seul à fabriquer du sirop d'érable en Colombie-Britannique. Des acériculteurs de l'île de Vancouver utilisent la sève d'érables à grandes feuilles pour produire du sirop. « Nous, on a des érables argentés, des érables rouges et des érables de la Norvège, qui ont un taux de concentration de sucre beaucoup plus élevé que les érables à grandes feuilles, affirme l'entrepreneur de Summerland. Nous croyons que ces arbres ont été importés de l’est du Canada quand on a construit le chemin de fer [du Canadien Pacifique]. »

Avec l’eau d’érable récoltée cette année, Roch Fortin espère produire entre 50 et 60 litres de sirop. « Les gens du Québec ou du Nouveau-Brunswick, ne vous en faites pas, on n’est pas en compétition et on ne le sera jamais », conclut-il en riant.