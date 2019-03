Peg City Car Co-op connaît une année de grande expansion

Pour le gestionnaire des opérations de l'entreprise, Philip Mikulec, la stratégie d’expansion a déjà commencé.

« On a augmenté notre flotte totale en un an de 33 % cette année. On a doublé le nombre de nos véhicules dans le secteur d’Osborne », précise-t-il.

Après sept ans à Winnipeg, la coopérative a séduit 1300 utilisateurs et possède 35 véhicules dont 15 ont été ajoutés l’an dernier.

« C’est l’une de nos années à la croissance la plus rapide dans notre histoire », estime Philip Mikulec.

Peg City Car Co-op veut aussi augmenter le nombre de voitures dans Broadway Ouest et Wolseley durant les prochains mois.

Communiquer davantage

Philip Mikulec attribue ce succès à une campagne de communication plus intensive sur Internet et dans les abribus.

« C’est aussi que ça prend du temps, rappelle-t-il. Plus les gens voient les voitures plus ça crée un effet de rétroaction. Les gens finissent par se dire que le service à l’air fiable et sont plus enclins à s’inscrire. Alors on peut investir dans plus de véhicules. »

Selon les chiffres de Peg City Car Co-op, 80 % des utilisateurs inscrits sont de jeunes professionnels issus de l’université.

« Soixante-dix pour cent de nos membres gagnent entre 50 000 et 100 000 $ par an », affirme le gestionnaire des opérations.

Faciliter le stationnement au centre-ville

Si le quartier d’Osborne Village est très populaire, Philip Mikulec note que le quartier de la Bourse reste une des zones les plus prisées pour le partage de véhicules.

« La pression sur le stationnement dans le quartier de la Bourse est une des principales raisons pour lesquelles les gens se tournent vers nos services », explique-t-il.

Si Peg City Car Co-op n’a pour l’heure aucun accord avec la Ville de Winnipeg, elle a des ententes avec plusieurs propriétaires privés et des entreprises de stationnement pour avoir des emplacements à travers la ville.

Alors que la coopérative prépare son assemblée générale annuelle prévue mercredi, Philip Mikulec est satisfait de pouvoir présenter une augmentation de 30 % dans les revenus opérationnels.

« Les marges sont très fines », souligne-t-il néanmoins. « On trouve l’équilibre pour investir dans plus de véhicules et pour payer le personnel. »

La coopérative compte également sur l’achat d’actions par des particuliers grâce à l’incitatif du crédit d’impôt pour capital de risque des petites entreprises du Manitoba.

Durant l’année 2018, 300 000 $ d’actions ont été vendues, et Peg City Car Co-op prévoit d’en vendre autant cette année.