Regarder un film en conduisant : jusqu'où va la distraction au volant sur les routes ?

La conduite inattentive peut se manifester de plusieurs façons allant de boire au volant à répondre à un appel sur son téléphone, et entre ces deux extrêmes, une panoplie d'autres comportements dangereux sont fréquemment enregistrés par la Police provinciale de l'Ontario (PPO), qui a lancé une campagne provinciale de sensibilisation à cet effet lors de la semaine de relâche.

Pour l’agent Jim Root de la Police provinciale de l’Ontario, il n’est pas surprenant de voir une personne regarder un film en conduisant sur l’autoroute 401 près de Lakeshore, dans le Sud-Ouest de l’Ontario.

Cela fait 28 ans que je fais ce métier [...] j’ai bien entendu parler de ces gens qui regardent la télévision ou d’autres gadgets pendant qu’ils conduisent, et pour nous cela est complètement fou, mais nous voyons plusieurs choses de cette nature. Jim Root, agent de la Police provinciale de l'Ontario

L'Ontario s'attaque d'ailleurs de manière plus en plus ciblé à la conduite inattentive : depuis le 1er janvier 2019, les pénalités pour la distraction au volant sont plus sévères dans la province.

Pour M. Root, cela peut s’agir de parler au téléphone, appliquer du maquillage, s’occuper de son enfant qui est sur la banquette arrière, fumer une cigarette et l’échapper, ou avoir des enfants qui se battent dans l’auto. Il y a tellement de choses qui peuvent distraire un conducteur de la seule et unique chose qu’il doit faire lorsqu’il conduit, qui est de contrôler leur engin à travers le trafic , dit-il.

Selon le Code de la route, tout conducteur qui n’est pas complètement en contrôle de son véhicule peut se voir coupable de conduite distraite, souligne l'agent Root.

Un individu textant au volant Photo : iStock

Toutefois, l’agent explique que le nombre de morts sur les routes a baissé de 3 % de 2017 à 2018, où 330 personnes ont perdu la vie.

Selon lui, la nouvelle législation sur la conduite inattentive et une meilleure éducation de la population contribuent à la réduction du nombre de décès sur les routes.

Il souligne par contre que la bataille est encore loin d’être gagnée : les gens deviennent de plus en plus attentifs derrière le volant [...] c’est incroyable, mais ce n’est pas assez, nous allons dans la bonne direction, mais nous devons redoubler d’efforts .

Une campagne de la semaine de relâche

Nous devons trouver des solutions en tant que société et faire avancer la question de la distraction au volant , soulignait l’agent Adam Crewdson du comté d’Elgin lors d’un vidéo éducatif adressé à la population ontarienne, diffusée en simultané sur la plateforme Periscope.

L’agent marquait le début de la campagne de sensibilisation de la PPO sur la distraction au volant en donnant certaines précisions quant à ce qui illégal et légal pour les conducteurs.

M. Crewdson a expliqué qu’il est permis de faire fonctionner son téléphone à titre de GPS si l’on n’y touche pas du tout pendant son voyage. Par contre, rappelle l’agent, si le téléphone est collé à une vitre et qu’il obstrue la vision du conducteur, cela est passible d’amende.

L'agent de la PPO Adam Crewdson, lors d'une vidéo enregistrée en simultané à partir de son véhicule de police. Photo : Periscope

L’agent a aussi mentionné qu’il est interdit de toucher à son téléphone pour faire des appels, à moins qu’il soit activé par la voix.

La seule raison pour laquelle vous pouvez toucher votre téléphone en conduisant, c’est pour appeler le 911 , dit-il avant d’ajouter qu’il est de toute façon beaucoup plus sage de se ranger sur la chaussée lorsqu’il est temps de faire un appel.

Concernant les boissons telles que le café et le thé, l’agent Crewdson précise que si l’on peut boire sans réduire sa vitesse et sans faire bouger son véhicule de gauche à droite, cela ne constitue pas une offense de conduite inattentive.

En terminant, M. Crewdson a rappelé aux auditeurs que s'ils voient des agents de la PPO en train de conduire de manière distraite, ils peuvent eux aussi porter plainte contre ceux-ci.