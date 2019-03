Les préposés aux bénéficiaires demandent la fin des heures supplémentaires obligatoires

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la santé affirme que cette pratique est courante dans la région depuis quelques années.

Le conseiller syndical du SCFP, Yanick Proulx, soutient que les heures supplémentaires obligatoires sont le lot quasi quotidien de ces employés dans les CHSLD de Trois-Pistoles, de Rimouski et de Matane.

Le temps supplémentaire obligatoire doit être une mesure d’exception, une mesure d’urgence, et là, on s’en sert littéralement tous les jours pour combler un manque d’effectifs. Alors, il faut s’attaquer à ce manque d’effectifs, et non faire payer le prix du manque de personnel aux travailleurs en place , martèle Yanick Proulx.

Il souligne que certaines professions, comme les infirmières, ont un code de déontologie qui les oblige à assurer une continuité des soins, mais il soutient que cela ne s’applique pas aux préposés aux bénéficiaires.

M. Proulx ajoute que d'autres solutions existent pour limiter les impacts de la pénurie de main-d'œuvre. Par exemple, il croit que le CISSS du Bas-Saint-Laurent pourrait faciliter la vie de retraités qui veulent revenir sur le marché du travail, et offrir de meilleures conditions aux employés déjà en place pour limiter les départs.

Si on travaillait sur la rétention, on a certaines pistes de solution. Il n'y a pas de baguette magique c'est sûr, mais on a des pistes de solution qui doivent être regardées. Yanick Proulx, conseiller syndical au SCFP

Le CISSS ouvert au dialogue

De son côté, les responsables du CISSS du Bas-Saint-Laurent reconnaissent que les heures supplémentaires obligatoires ne sont pas souhaitables, mais assurent qu'il s'agit d'un dernier recours.

L’établissement rappelle qu’il a une responsabilité envers la clientèle hébergée dans les CHSLD d’assurer la continuité des soins, 24 heures sur 24.

Le CISSS soutient par ailleurs qu'il est ouvert au dialogue et a entrepris des démarches pour voir quelles mesures peuvent être mises en place pour stabiliser les équipes et limiter l'obligatoire de faire des heures supplémentaires.