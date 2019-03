Livraison du courrier difficile en Abitibi-Témiscamingue

Quand les conditions météorologiques sont difficiles comme dernièrement et pour vous dans votre région, quand il faut prendre des décisions, la sécurité des employés passe avant tout. On fait tout ce qu'on peut pour livrer le courrier, mais il se peut qu'il y ait des retards et c'est la situation que l'on vit en Abitibi-Témiscamingue , mentionne Philippe Legault, porte-parole de Postes-Canada.

Alerte jaune

En raison de la météo dans les régions d'Abitibi-Témiscamingue, Mauricie et Québec, certains clients pourraient ne pas recevoir de courrier aujourd'hui; la livraison reprendra dès qu'elle pourra se faire de façon sécuritaire. — ici Postes Canada (@postes_aide) 11 mars 2019

Postes-Canada a mis en place un système d'alerte diffusé sur les réseaux sociaux. Selon les conditions et les situations, une « alerte rouge » indique que la livraison est suspendue, alors que l'« alerte jaune » mentionne que des retards sont prévus.

En Abitibi-Témiscamingue, il s'agit de la troisième alerte de la saison hivernale.

Outre les avis de retard ou d'interruption, Postes-Canada demande aux propriétaires qui possèdent des boîtes aux lettres en bordure de chemin ou à la porte de garder les accès sécuritaires.